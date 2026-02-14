TMW Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti

Gian Piero Gasperini aveva preso tempo, lasciando aperte tutte le opzioni, nel parlare delle condizioni di Paulo Dybala e Matias Soulé in vista del big match di domani sera contro il Napoli al Maradona. I due argentini non sono al meglio, da qui i dubbi del Gasp in merito alla loro convocazione. "Per Soulé e Dybala vediamo oggi, Soulé ha avuto una settimana più difficile, mentre Dybala si è allenato ma non è al 100%", erano state le parole dell'allenatore della Roma.

Dalle ultime che filtrano da Trigoria, la seduta di oggi pomeriggio fa propendere per il pessimismo per quel che riguarda la Joya. Dybala, salvo sorprese, non sarà neanche convocato per la trasferta di Napoli. Qualche timido segnale più positivo invece per quel che riguarda Soulé, con l'ex Juventus e Frosinone che probabilmente stringerà i denti per cercare di essere convocato e in campo dal primo minuto.