Esclusiva TMW "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria

C’è un San Valentino che illumina San Siro e vale milioni, quello di Inter-Juventus davanti a spalti sold out. E poi ce n’è un altro, più silenzioso ma non meno autentico, che si gioca in Campania, nel Girone G di Prima Categoria. È quello dell’ASD San Valentino 1975, che proprio nell’anno del cinquantesimo anniversario (la festa per i 50 anni del club è stata rimandata dal 2025 al 2026, aspettando il nuovo campo da gioco) si ritrova a disputare uno scontro salvezza delicatissimo contro il Lavorate Calcio. Due mondi lontani, stesso pallone: da una parte chi corre per lo scudetto o la Champions League, dall’altra chi lotta per restare aggrappato alla categoria. Sempre, però, nel nome dell’amore per il calcio.

Il club di San Valentino Torio, paese di circa 10.000 abitanti in provincia di Salerno che porta il nome del patrono degli innamorati, vive il 14 febbraio come una ricorrenza doppia: religiosa e sportiva. Qui il campo è un presidio sociale prima ancora che agonistico. In mezzo secolo di storia sono passati ragazzi diventati uomini e, in qualche caso, addirittura professionisti. Come Luigi Vastola, che nella stagione 1984-85, a soli 17 anni, contribuì alla vittoria del campionato di Prima Categoria prima di spiccare il volo verso piazze come Sarnese, Narnese, Nocerina e Casertana. O come Christian Manfredini, ex Lazio scelto lo scorso dicembre per supervisionare l'intero settore giovanile e guidare come allenatore la prima squadra giallorossa. Storie che restano incise nella memoria collettiva di una comunità, senza avere al contempo la paura di guardare al futuro.

Domani l'ASD San Valentino 1975 celebrerà il suo cinquantesimo anniversario con un evento speciale dedicato alla sua storia e ai suoi colori. Il segretario Sergio Velardo l'ha così in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Per noi San Valentino non è solo una data sul calendario. È l’amore quotidiano per questa maglia, per i ragazzi che si allenano sotto la pioggia, per le famiglie che ci seguono ovunque. Il calcio di provincia vive di passione vera, non solo nei grandi stadi ma ogni domenica, su campi dove si gioca per appartenenza. Il giorno degli innamorati da noi si celebra ogni giorno, mica solo per Inter-Juve (ride, ndr)".