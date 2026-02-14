Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata

Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:19Serie C
Claudia Marrone

Smaltite le fatiche del turno infrasettimanale, e senza chiaramente gare nella giornata di ieri, torna in campo la Serie C, con la 27ª giornata che si concluderà poi con un ricco programma di ben cinque confronti, tre del Girone A e due del B. Ad aprire le danze, nella giornata odierna, il raggruppamento del sud, che è quello che ha giocato martedì.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen (Diretta Rai Play)
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30 – Benevento - Latina
Ore 14.30 – Casarano - Casertana
Ore 14.30 – Cavese - Salernitana
Ore 14.30 – Cosenza - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Giugliano - Trapani
Ore 14.30 – Monopoli - Sorrento
Ore 17.30 – AZ Picerno - Crotone
Ore 17.30 – Foggia - Atalanta U23
Ore 17.30 – Siracusa - Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Ravenna inizia l'era Mandorlini Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Ravenna inizia l'era Mandorlini
Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia" Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Altre notizie Serie C
Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della... Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"... Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà... Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in... Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico... Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
2 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per Gasperini
3 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.3 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.4 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.5 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.6 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine news Serie A n.2 Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida
Immagine news Serie A n.3 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine news Serie A n.4 Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Immagine news Serie A n.5 L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Immagine news Serie A n.6 Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…