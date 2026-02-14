Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Smaltite le fatiche del turno infrasettimanale, e senza chiaramente gare nella giornata di ieri, torna in campo la Serie C, con la 27ª giornata che si concluderà poi con un ricco programma di ben cinque confronti, tre del Girone A e due del B. Ad aprire le danze, nella giornata odierna, il raggruppamento del sud, che è quello che ha giocato martedì.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:
27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia
Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen (Diretta Rai Play)
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo
Classifica: Arezzo 59, Ravenna 49, Ascoli 47, Juventus Next Gen 39, Pineto 36, Pianese 34, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 32*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 30*, Forlì 29*, Carpi 28, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30 – Benevento - Latina
Ore 14.30 – Casarano - Casertana
Ore 14.30 – Cavese - Salernitana
Ore 14.30 – Cosenza - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Giugliano - Trapani
Ore 14.30 – Monopoli - Sorrento
Ore 17.30 – AZ Picerno - Crotone
Ore 17.30 – Foggia - Atalanta U23
Ore 17.30 – Siracusa - Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura
Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21
N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva