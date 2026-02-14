Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
TUTTO mercato WEB
Khéphren Thuram non ce la fa, fuori anche i lungodegenti Vlahovic e Milik. Mister Luciano Spalletti ha appena diramato le convocazioni per il derby d'Italia di questa sera contro l'Inter, in programma a San Siro alle ore 20.45.
Di seguito l'elenco completo dei 22 giocatori della Juventus a disposizione per questa super sfida, valida per il 25° turno di Serie A:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile