Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"

Intervenuto al Matchday Programme di Inter-Juve, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha raccontato il percorso che l'ha portato fino alla Beneamata. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'aspetto in cui si sente più cresciuto: "La grinta, soprattutto quando ho mosso i primi passi nel calcio, mi ha aiutato tanto. Oggi mi sento un calciatore più maturo, sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra importante come l’Inter. Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia questo club rappresenta tantissimo".

Sulla parola più importante per Lautaro Martinez: "'Sacrificio', una caratteristica che mi ha trasmesso mio padre. Vengo da una famiglia che spesso ha vissuto con poco, quindi il sacrificio è stato indispensabile ma anche prezioso, poi il rispetto sicuramente è un valore fondamentale".

Sul consiglio da dare a un giovane calciatore: "Osservare e ascoltare è stato importantissimo, mi ha fatto crescere e imparare molto. L’ho sempre fatto con i compagni che avevo a partire da Diego Milito al Racing: guardavo i suoi controlli, i suoi movimenti, ascoltavo quello che diceva. Lo stesso ho fatto guardando mio padre".

Su cosa pensa quando va in campo: "Penso a tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare ad essere lì e cerco di godermi ogni attimo".