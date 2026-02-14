Palermo, Inzaghi: "Mi è piaciuto l’approccio, ma non la gestione dopo il primo gol"

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, è intervenuto in sala stampa al termine della sfida casalinga contro la Virtus Entella, terminata sul risultato di 3-0, sottolineando la sua soddisfazione, nonostante qualche sbavatura: "Il Palermo non vinceva sette partite in casa non so da quanto, mi auguro che i miei giocatori si convincano che sono forti: non fai 13 risultati così altrimenti - si legge su Tuttopalermo.net -. Mi è piaciuto l’approccio, ma non la gestione dopo il primo gol. Sul 3-0 c’è stato invece un po’ di rilassamento che non mi piace, con i cambi ho cercato di risvegliare il gruppo. Mi sarebbe dispiaciuto prendere gol. Siamo partiti subito forte".

SUL CAMPIONATO - "Abbiamo un ruolino di marcia da primi posti, non siamo primi o secondi perché chi sta davanti sta facendo delle cose. eccezionali, è giusto riconoscerlo. Nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 12 gol, i margini di miglioramento sono sotto gli occhi di tutti. Stasera è San Valentino, sono contento di aver regalato questa partita ai tifosi palermitani - ha proseguito l'allenatore dei rosanero -. Non seguirò le altre gare, perché vincono sempre... (ride ndr.) Oltre a Palumbo c’è anche Ranocchia: sta facendo un campionato straordinario. Senza palla siamo cresciuti, con la palla stiamo crescendo, ma possiamo fare ancora di più. Abbiamo ampi margini di miglioramento”.