Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."

In vista della gara contro l'Atalanta U23, il tecnico del Foggia Vincenzo Cangelosi ha commentato in conferenza: "L’Atalanta ha un ottimo organico, è una gara importante come tutte le altre - riporta CalcioFoggia.it -. Noi dovremo cercare di limitare al massimo gli errori di queste ultime partite. Siamo in grado di fare un determinato calcio ma molto dipende dalla mente, dall’aspetto psicologico. Dobbiamo avere la forza di sbloccarci perché i risultati negativi in fila incidono sull’umore del gruppo. Troppo poco tempo per lavorare con il gruppo e sviluppare alcuni concetti che ho in mente.

Ho lavorato in questi pochi giorni con diversi calciatori fuori per infortuni altri per la febbre e non so ancora fino a domani su chi potrò contare. Saranno i medici a decidere chi potrà essere con noi. Non ci saranno sicuramente Buttaro, che ne avrà per un po’ e che dobbiamo recuperare con i tempi giusti per evitare guai peggiori, D’Amico che mi auguro di avere dalla prossima settimana e Liguori che si allena ma ha ancora dolore alla spalla.

Ho cercato di parlare alla squadra per trovare insieme a loro il modo migliore di stare in campo magari con un assetto che dia loro più sicurezza. Non è una questione di modulo perché in questi anni ne ho cambiato tanti ma non voglio dare vantaggi agli avversari. Loro sono organizzati ma noi abbiamo le possibilità di giocarci la partita alla pari. Prima della gara con il Picerno ho voluto lasciare le cose inalterate considerato il poco tempo che avevo a disposizione per conoscere il gruppo. Domani potremmo cambiare qualcosa ma il 4-3-3 si può fare quando avremo a disposizione tutti gli interpreti.

In questi giorni abbiamo provato un paio di cose ma tutto dipenderà da quali calciatori avrò a disposizione. Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma il popolo foggiano ti incita dall’inizio alla fine poi se il risultato non è quello desiderato è giusto che fischi e ci contesti".