Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"

In vista della gara contro il Latina, il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha parlato in conferenza stampa: Il viaggio di ritorno da Trapani è stato impegnativo - riporta Ottopagine.it -, ma non dipende dalla società bensì dai voli. La stanchezza sta solo nella debolezza. La squadra sta bene sotto tutti i punti di vista. Prisco sarà valutato domani, viene da una settimana di influenza. Il resto stanno tutti bene. Quella di Saio è stata una scelta tecnica perché sta bene, anche per riservarlo perché ha sempre giocato ed è stato giusto farlo riposare".

Tredici partite da allenatore del Benevento con 34 punti ottenuti, in trasferta c'è stato un cambio di passo.

"Penso di non aver fatto nulla, se non lavorare tanto sulla testa e su ciò che mi piace a livello di gioco. I calciatori l'hanno sposato alla grande, quindi per me è stato più facile. Il mio merito è solo quello di allenarli e di farli stare bene. La squadra ha nelle corde qualsiasi situazione. Dopo la sconfitta di Cosenza, siamo stati bravi a non vedere i fantasmi e a resettare: quella è stata la nostra svolta, perché ho cambiato modulo e dato alla squadra le mie idee. Gran parte del merito va a loro".

Giocare prima del Catania può essere un vantaggio?

"Chi deve vincere deve avere la pressione. Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde. Guardo a me stesso, poi per gli altri sono problemi loro. Non possiamo pensare a Catania e Salernitana. Quando il leone è ferito va ammazzato"