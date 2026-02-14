Serie B, dominio del Catanzaro contro il Modena: locali avanti 2-0 al 45'
Si è concluso il primo tempo di Catanzaro-Mantova. Dominio assoluto da parte dei padroni di casa che al 45’ conducono 2-0 grazie alle reti di Iemmello e Pontisso. Gli ospiti comunque non sembrano domati: diverse le occasioni che non sono andate a buon fine.
Le formazioni di partenza
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Nuamah, Liberali; Iemmello. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Felippe Jack, Pompetti, Verrengia, Alesi, Rispoli, Koffi, Frosinini, Di Francesco, Buglio. Allenatore: Alberto Aquilani
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Maggioni; Tiago Goncalves, Wieser, Trimboli, Dembelè; Ruocco, Marras; Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Muci, Radaelli, Ligue Junior, Bragantini, Paoletti, Benaissa, Buso, Kouda, Zuccon. Allenatore: Francesco Modesto
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0 (in corso)
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara