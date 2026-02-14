Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci"

Nel post-partita di Como-Fiorentina, match vinto dalla squadra guidata da Paolo Vanoli allo stadio Senigallia, il centrocampista e autore della rete che ha sbloccato, Nicolò Fagioli, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L'analisi del match.

"Abbiamo fatto una bellissima partita. Quando vieni qua devi essere umile e decidere anche di abbassarti un po’, perché loro hanno giocatori fortissimi che impostano benissimo. Abbiamo giocato alla grande, di squadra ed è quello che dobbiamo fare per le prossime partite".

Il gol e l'ottimo momento personale.

"È stato un gol bello, il primo in questa stagione. L'importante è che abbiamo vinto, le prestazioni individuali sono importanti perché ti portano alle vittorie, ma il nostro obiettivo ora è la salvezza".