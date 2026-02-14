Modena, Sottil: "Questa vittoria è per la nostra gente"

Il "Braglia" torna ad essere un fattore e il Modena ritrova il sorriso. Dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria contro la Carrarese, Andrea Sottil si è presentato in sala stampa visibilmente soddisfatto. Non solo per i tre punti, fondamentali per la classifica, ma per il modo in cui sono arrivati.

Per l'allenatore gialloblù, quella andata in scena è stata molto più di una semplice vittoria tattica. È stata una prova di carattere contro un avversario ostico. "E’ la vittoria dell’anima di questa squadra," ha esordito Sottil, sottolineando la coesione dello spogliatoio. "Di un gruppo unito che oggi ha vinto contro una Carrarese insidiosa con una grande prestazione di cuore, di contrasto e di gioco."

Uno degli obiettivi dichiarati alla vigilia era riconquistare il calore del pubblico di casa. Missione compiuta, secondo il tecnico, che evidenzia l'importanza psicologica di questo successo: "Ci tenevamo a vincere in casa davanti ai nostri tifosi e a dare una bella botta d’adrenalina a tutto l’ambiente".

Ma c'è un dato statistico che fa sorridere Sottil forse più di ogni altra cosa: la ritrovata impermeabilità difensiva. Il Modena sta diventando una squadra difficile da perforare: "Siamo veramente contenti dei 5 clean sheet nelle ultime 6 partite" ha rimarcato il mister, confermando come la solidità stia diventando il marchio di fabbrica di questa gestione.

In chiusura, Sottil ha voluto dedicare un pensiero specifico a un giocatore che incarna, a suo dire, lo spirito giusto. Non un titolare inamovibile, ma chi sa farsi trovare pronto nel momento del bisogno: "L’esempio della serietà di questo gruppo è Cotali, che entra alla fine e fa l’assist."