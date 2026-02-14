Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour

Niente da fare per il Napoli, Scott McTominay non ha recuperato e non sarà presente contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, malgrado l'ottimismo iniziale, Antonio Conte sarà costretto a rinunciare al miglior calciatore dello scorso campionato di Serie A. Un'assenza pesantissima che si aggiunge a quelle che già stanno impedendo al tecnico di effettuare rotazioni adeguate nelle tante gare disputate.

Recupera invece Billy Gilmour, che è pronto a rientrare nell'elenco dei convocati. Una magra consolazione per l'allenatore italiano, che avrà a disposizione di conseguenza un'alternativa valida a Lobotka. Il problema del Napoli, più volte sottolineato dallo stesso Conte, è proprio questo: troppo spesso non era possibile effettuare sostituzioni per i troppi infortuni.