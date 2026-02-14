Bari-SudTirol, i convocati di Castori: confermata l'assenza di Masiello. Merkaj ok
Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha annunciato la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida di domani a Bari. Assente, come da previsione, l’ex di turno Andrea Masiello a cui si aggiunge anche Odogwu. Rientrano invece rispetto al turno infrasettimanale Zedadka a centrocampo e Merkaj in avanti.
Portieri: Adamonis, Borra, Cragno
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Sabatini, Veseli
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka
Attaccanti: Merkaj, Pecorino, Tonin, Verdi
