Ederson si sblocca in campionato su rigore. Lazio-Atalanta è 0-1 al 41'
Si sblocca la partita al 40' all'Olimpico. L'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sulla Lazio grazie al rigore trasformato da Ederson. In precedenza, bella sgasata sulla destra di Zappacosta che crossa di prima intenzione e vede deviare la palla dal braccio di Cataldi, che si era immolato in scivolata.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un'ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri "osservano" Ismael Koné
