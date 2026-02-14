Virtus Entella, Chiappella: "Gara che ci serve per crescere nel nostro percorso"

L'allenatore della Virtus Entella, Andrea Chiappella, ha commentato la sconfitta subita al Barbera contro il Palermo, partita terminata 3-0 a favore dei padroni di casa. Nonostante il risultato rotondo, Chiappella ha voluto sottolineare come la sua squadra abbia comunque provato a rimanere in partita: "Complimenti al Palermo, queste sono le grandi squadre. Ci abbiamo provato anche a riaprirla, magari concedendo qualcosa di troppo. Una gara che ci serve per crescere nel nostro percorso", si legge su Forzapalermo.it

SULLA DIFFERENZA TRA CASA E TRASFERTA - "La produzione offensiva in casa è maggiore, poi nelle gare esterne si inverte. Si deve essere bravi a capitalizzare quando si hanno occasioni e sfruttarle al meglio. Siamo troppo passivi nelle palle inattive, come in occasione del primo gol. Abbiamo materiale su cui lavorare", il commento finale del tecnico.