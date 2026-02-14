Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è stato intervistato da Dazn al termine del match tra la Viola e il Como.

L'analisi della partita.

"Oggi devo dire che abbiamo fatto tutti veramente una grandissima partita, complimenti a tutta la squadra. Sapevamo che il Como ha una qualità molto alta e abbiamo accettato di abbassarci nel momento e nella maniera giusta e poi attaccare forte. È andata bene. Sono felice di non aver subito di nuovo gol negli ultimi minuti, abbiamo regalato troppe partite dopo il 90'. Siamo stati bravi tutti, possiamo tornare a casa con un bel sorriso"

L'ultimo periodo difficile.

"È stato un mese bello intenso, sia per i risultati della squadra che personalmente. Ho sempre pensato ad allenarmi al meglio, dando il massimo. Ci sono stati parecchi alti e bassi. Oggi ho avuto l’occasione e sono felice per la vittoria. Dispiace per il gol subito, però ci portiamo a casa questa grande vittoria".