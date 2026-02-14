Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo
TUTTO mercato WEB
Per la sfida tra Parma e Hellas Verona, gara valevole per la 25° giornata di Serie A, mister Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori: assente, come preventivato Mariano Troilo, squalificato nell'ultima uscita con il Bologna. Tornano tra i convocati invece Lautaro Valenti, recuperato dopo l'infortunio, e Nahuel Estevez, anche lui colpito da un fastidio al ginocchio. Casentini, Drobnic e Mikolakewski rinforzano i ranghi e sono 'prelevati' dalla Primavera.
Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.
Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Drobnic, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Elphege, Mikolajewski, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile