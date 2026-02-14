Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo

Per la sfida tra Parma e Hellas Verona, gara valevole per la 25° giornata di Serie A, mister Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori: assente, come preventivato Mariano Troilo, squalificato nell'ultima uscita con il Bologna. Tornano tra i convocati invece Lautaro Valenti, recuperato dopo l'infortunio, e Nahuel Estevez, anche lui colpito da un fastidio al ginocchio. Casentini, Drobnic e Mikolakewski rinforzano i ranghi e sono 'prelevati' dalla Primavera.

Portieri: Casentini, Corvi, Rinaldi.

Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Drobnic, Valenti, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.

Attaccanti: Elphege, Mikolajewski, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.