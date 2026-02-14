È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como

La Fiorentina si regala tre punti d'oro in ottica salvezza in questo sabato di Serie A che coincide con San Valentino: molto meglio della solita scatola di cioccolatini. A Como la squadra di Vanoli (espulso per proteste nel caldissimo finale di gara, ndr) vince 2-1, agganciando il Lecce in classifica: inizio a ritmo lento per i padroni di casa, che faticano a trovare i soliti automatismi e appaiono condizionati dalle fatiche di Coppa Italia. Ne approfitta la Fiorentina, che al 26' passa grazi ad una bella iniziativa personale di Nicolò Fagioli, servito da Parisi. Il centrocampista di scuola Juve entra in area palla al piede e cerca la conclusione sul secondo palo, ma la ribattuta della difesa gli dà una seconda chances. Stavolta Fagioli sceglie il palo interno e batte Butez di giustezza.

Il Como cerca di scuotersi ma è piuttosto sterile offensivamente parlando: Baturina cerca di farsi vedere ma è il solito Nico Paz a firmare le occasioni più pericolose. Alla mezz'ora lo sbagliato colpisce di testa ma spedisce fuori, qualche minuto dopo è sempre lui a cercare di impegnare De Gea con un sinistro, ma il connazionale non si fa spaventare. Douvikas firma l'ultima conclusione del primo testo con un colpo di testa che termina però alto.

Ripresa che inizia con lo stesso abbrivio della prima frazione e ben presto arriva anche il bis viola: Perrone affonda il tackle su Mandragora e Marchetti indica il dischetto. Kean dagli 11 metri non perdona Butez e la Fiorentina raddoppia il proprio vantaggio. Fabregas le prova tutte, gettando nella mischia Rodriguez, Addai, Caqueret, Moreno e Morata. Il Como si ritrova in partita quasi per caso a 13 minuti dalla fine: cross al centro di Jesus Rodriguez e tocco malaugurato di Parisi che insacca nella propria porta. Nel finale c'è spazio solo un rosso, ai danni di Morata, mentre dalle parti di De Gea non si segnalano pericoli: finisce 2-1 per la Viola, che risale in classifica.