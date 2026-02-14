Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé

Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è SouléTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:21Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Roma (Domenica 15 febbraio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli
Antonio Conte non riesce a recuperare Scott McTominay, con Gilmour che viaggia invece verso la convocazione. Nel 3-4-2-1 si riapre il duello tra Meret e Milinkovic-Savic per una maglia da titolare tra i pali con quest’ultimo leggermente favorito. In difesa spazio a Beukema e Rrahmani, con Buongiorno favorito su Olivera per sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla fascia destra Politano è pronto a riprendersi il posto, mentre a sinistra Spinazzola viaggia verso la conferma. In mezzo al campo agirà Lobotka: al suo fianco possibile arretramento di Elmas con Giovane più avanzato. Davanti, a completare il reparto offensivo, Vergara e Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Roma
Avvicinandosi al big match dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, Gian Piero Gasperini è intenzionato a confermare il suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà ancora Mile Svilar, punto fermo della retroguardia giallorossa. Davanti a lui agirà il terzetto composto da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Daniele Ghilardi, con Mario Hermoso che proverà a smaltire in tempo la contusione al piede e strappare una convocazione. In mezzo al campo, saranno da valutare anche le condizioni di Koné, spazio quindi di nuovo alla coppia formata da Bryan Cristante e Niccolò Pisilli, dopo l’ottima prestazione vista contro il Cagliari. Sulle corsie laterali Celik dovrebbe presidiare la destra, mentre Wesley sarà impiegato a tutta fascia sul versante opposto. Nel reparto offensivo, Donyell Malen agirà da riferimento centrale, Soulé pronto a stringere i denti vista anche l'indisponibilità di un Paulo Dybala non ancora al 100%. Per l’ultima maglia sulla trequarti è duello tra Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza, con il primo più avanti nel ballottaggio. (da Roma, Marco Campanella)

Articoli correlati
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti... Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
La Fiorentina vince a Como, McTominay salta Napoli-Roma: le top news delle 18 La Fiorentina vince a Como, McTominay salta Napoli-Roma: le top news delle 18
Altre notizie Probabili formazioni
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato Live TMWProbabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato... Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé... Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare... Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Parma-Verona, le probabili formazioni: emergenza difesa per Cuesta, ballottaggio... Parma-Verona, le probabili formazioni: emergenza difesa per Cuesta, ballottaggio Sarr-Bowie
Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici... Cremonese-Genoa, le probabili formazioni: De Rossi verso la conferma dell'undici visto col Napoli
Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni: Zaniolo unica punta, Lipani sostituisce... Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni: Zaniolo unica punta, Lipani sostituisce Matic
Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out... Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
2 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
4 Plusvalenza Milan con la cessione di Jimenez. Ma il vero affare lo farà Tiago Pinto
5 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine top news n.2 È un San Valentino tutto viola: la Fiorentina si regala tre punti fondamentali a Como
Immagine top news n.3 Napoli, assenza pesante contro la Roma: McTominay non recupera. Torna Gilmour
Immagine top news n.4 "Altro che Inter-Juve", viaggio alla scoperta del San Valentino che gioca in Prima Categoria
Immagine top news n.5 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.7 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma-Hellas Verona, i convocati di Cuesta: tornano Valenti ed Estevez, fuori Troilo
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Ranieri: "Il mio ultimo mese è stato intenso, oggi sono felice"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Dybala verso la non convocazione per Napoli. Soulé prova a stringere i denti
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Fagioli: "Bellissima partita, ma ora dobbiamo salvarci"
Immagine news Serie A n.5 Fabregas dopo il ko del Como: "Sono scarso, non ho fatto capire l'importanza della partita"
Immagine news Serie A n.6 Edoardo Bove torna in campo un anno dopo: entra nel finale di Preston-Watford
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Mi è piaciuto l’approccio, ma non la gestione dopo il primo gol"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Questa vittoria è per la nostra gente"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, dominio del Catanzaro contro il Modena: locali avanti 2-0 al 45'
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla"
Immagine news Serie B n.5 Bari-SudTirol, i convocati di Castori: confermata l'assenza di Masiello. Merkaj ok
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Gara che ci serve per crescere nel nostro percorso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Benevento frena, ma la Salernitana non ne approfitta. Tris Cosenza e Giugliano
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Cangelosi: "Comprendo i tifosi che in questo momento sono preoccupati ma..."
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.4 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Verona, il pari manca da ben 11 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…