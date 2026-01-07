Fiorentina, Vanoli: "Kean è il nostro top player, ecco perché non parte titolare..."

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "Tommy (giovane tifoso viola ndr) è il nostro eroe, un plauso va fatto anche ai genitori perché gli stanno insegnando i veri valori che sono quelli di credere in qualcosa di forte e perseverare andando avanti per la propria strada: è quello che sto cercando di trasferire alla squadra".

Per la rinascita serve una vittoria in trasferta?

"Noi dobbiamo guardare noi stessi, eravamo in un periodo positivo. La sconfitta di Parma è stata una grossa bastonata, ma siamo stati bravissimi a reagire. Da qui in avanti dobbiamo pensare alla nostra crescita per portare a casa punti importanti".

Perché Kean ancora fuori?

"Ho due attaccanti forti, Moise è un top player ma ha giocato con un'infiltrazione col Sassuolo e poi è stato fuori per motivi precauzionali. Abbiamo un piano di rientro per lui, sappiamo quanto sia importante per noi".