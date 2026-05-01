Como-Napoli, sono 25 i convocati di Cesc Fabregas per la sfida di domani
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Di seguito i convocati di Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la partita di domani contro il Napoli. Si gioca alle 18 allo stadio "Giuseppe Sinigaglia" di Como. Un solo assente, il lungodegente Addai.
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha
ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao
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