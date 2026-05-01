Pisa-Lecce, formazioni ufficiali: Cheddira guida l'attacco dei salentini
Di seguito le formazioni ufficiali di Pisa-Lecce, partita che apre la 35ª giornata di Serie A:
Oscar Hiljemark sceglie Akinsanmiro a centrocampo, preferendolo a Loyola e Leris sulla corsia di destra, con Touré che parte dalla panchina. Cheddira guida l'attacco dei salentini, Ngom preferito a Gandelman in mediana.
PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. A disp.: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Meister, Cuadrado, Toure, Durosinmi, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Loyola, Piccinini, Raul Albiol, Lorran. All. Oscar Hiljemark.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. A disp. : Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Doveri di Roma.
ASSISTENTI: Lo Cicero e Laudato.
IV UFFICIALE: Tremolada.
VAR: Meraviglia.
AVAR: Guida.