Fischi su Spalletti e sassate sulla Juve, Gila a Fabbri: "Sei scarso". Le top news delle 22

Pareggio con polemica all’Olimpico, mentre al Maradona è in corso di svolgimento Napoli-Juventus e Luciano Spalletti è stato beccato dai fischi dei suoi ex tifosi. Il pullman della squadra bianconera, inoltre, è stato preso a sassate nell’avvicinamento allo stadio del capoluogo campano. Tornando nella Capitale, Lazio e Bologna si frenano a vicenda sul risultato di 1-1: un buon punto per Vincenzo Italiano, mentre Maurizio Sarri non le manda a dire all’arbitro Fabbri, che ha fatto arrabbiare i padroni di casa con l’espulsione di Gila. “Sei scarso”, gli avrebbe detto il difensore spagnolo. “È un po’ permaloso - ha ironizzato Sarri nel post partita -. Gila gli ha detto che non è di alto livello”.

Le dichiarazioni del pre e post gara sono state l’occasione per un botta e risposta tra lo stesso Sarri e Claudio Lotito: “La squadra non sarà indebolita”, aveva detto il numero uno dei biancocelesti. Pronta la replica dell’allenatore: “Non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata”. A gennaio Sarri aspetta i rinforzi che, causa mercato bloccato, non ha avuto in estate, a partire da Insigne che potrebbe firmare a breve.

Scintille ben più accese in Cagliari-Roma, gara che ha segnato il ritorno alla vittoria dei sardi. Protagonisti Folorunsho e Hermoso: i due sono stati protagonisti di un’accesa lite, e il centrocampista ex Napoli (che si è poi scusato sui social) ha rivolto insulti sessisti alla madre del difensore spagnolo. Che, pochi minuti dopo, ha fatto arrabbiare tutto il Cagliari proseguendo il gioco con poca sportività su un problema fisico per Palestra. Nel post gara, il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha inoltre presentato come nuovo vicepresidente Maurizio Fiori, imprenditore di origini sarde che ha rilevato, alla guida di una cordata di imprenditori statunitensi, una quota di minoranza del Cagliari.

Area di crisi a Brescia, dove il club valuta l’esonero di Aimo Stefano Diana: “Prestazione intollerabile”, ha dichiarato il direttore sportivo Ferretti nel post partita. Alla vigilia della gara con il Parma, Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha smentito qualsiasi contatto con la dirigenza ducale in estate.