Zirkzee vuole il Mondiale: ancora escluso dall'Olanda, ora valuta l'addio allo United a gennaio

Dopo le voci di addio per quanto riguarda Kobbie Mainoo, si accende un nuovo caso al Manchester United. Anche Joshua Zirkzee sarebbe infatti profondamente frustrato dallo scarso minutaggio concessogli da Ruben Amorim in questa nuova stagione e starebbe seriamente pensando di lasciare i Red Devils già nella prossima finestra di mercato, a gennaio 2026.

Secondo il Daily Mail, la decisione di guardarsi attorno sarebbe maturata anche a seguito dell'ennesima esclusione dalla convocazione con la Nazionale olandese da parte del commissario tecnico Ronald Koeman. L'obiettivo primario di Zirkzee è conquistarsi un posto per la Coppa del Mondo 2026 e una partenza a titolo definitivo o in prestito durante la sessione invernale appare l'unica via per tornare nel giro Oranje.

Arrivato a Manchester nel 2023/24 per 42,5 milioni di euro dal Bologna, la sua stagione d'esordio (7 gol e 3 assist in 49 partite) è stata deludente e l'attuale, sotto Amorim, non sta andando meglio. L'olandese, pur preferito a Hojlund (ora rinato a Napoli) come riserva di Sesko, ha collezionato finora appena 82 minuti in otto partite, partendo titolare una sola volta e senza fornire gol o assist. La panchina integrale nell'ultima vittoria per 2-0 contro il Sunderland sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da gennaio in avanti, dunque, il futuro di Zirkzee potrebbe essere lontano da Old Trafford.