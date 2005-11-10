Florenzi sul ritorno di Mourinho a Roma: "È bravo nel 'noi contro tutti', riportò unità d'intenti"

Prima del fischio di inizio tra Roma e Real Madrid, match in programma all'Olimpico e valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League, l'ex giallorosso Alessandro Florenzi ha parlato a Sky Sport del ritorno nella Capitale di José Mourinho.

Queste le sue parole: "Lui riportò passione e unità di intenti. Mou è bravo a fare il 'noi contro tutti' e in quel 'noi' c'è squadra, tifosi, città. Ad un certo punto era tuto sold out, ha vinto la Conference, è arrivato in finale di Europa League".

E sul match di stasera: "Stasera secondo me Mourinho avrà una bella gatta da pelare: la Roma giocherà con tanto entusiasmo e la difesa sarà quella che farà la differenza. Se non si è perfetti con Vinicius e Mbappé si rischia molto. Io mi aspetto una partita in stile Como-Roma, speriamo con un po' di precisione in più sotto porta da parte dei giallorossi".