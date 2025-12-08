Juventus ko a Napoli, la tifosa Christillin: "Spalletti ha sbagliato a togliere Yildiz"

"Ci sono tante buone individualità, ma non si è ancora trovato un modo di far giocare la squadra con idee e con un modulo preciso". Così Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della Fifa, oltre che tifosa e grande conoscitrice del mondo Juve, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Diamo ancora un po' di tempo a Spalletti - ha continuato Evelina Christillin - ma sono 40 giorni che è qui, vorremmo vedere qualcosa di più almeno per l'anno nuovo. Ha sbagliato a sostituire Yildiz? Sì, ha sbagliato a toglierlo e doveva mettere Zhegrova da subito. Parere da tifosa".

Proprio in merito al cambio di Yildiz contro il Napoli, lo stesso Spalletti ha parlato così ieri in conferenza stampa: "Yildiz, schierato centrale, aveva sempre l’uomo alle spalle e non è riuscito a esprimersi come può, e noi non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni giuste. Perché il cambio di Yildiz? Una settimana fa mi chiedevate se avrebbe dovuto riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche lui. Ha segnato e può offrirci tanto, ma se la squadra ha bisogno di quelle vampate e intuizioni, anche lui deve aumentare il contributo. Come sta Zhegrova? Nessun problema personale, ma viene da un lungo stop. È un giocatore devastante negli ultimi 15 metri, però questa settimana ha accusato fastidi ed è rimasto fuori dagli allenamenti. Serve tempo per riportarlo a ritmi alti: vorrei usarlo di più, ma deve ritrovare condizione".