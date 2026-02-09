McTominay salta Napoli-Como. Lo staff medico punta a recuperarlo per la Roma: le ultime
Ultimissime sulle condizioni di Scott McTominay, che non sarà a disposizione per la partita contro il Como di Coppa Italia, in programma martedì 10 febbraio alle 21.
Secondo Sky Sport, per lo scozzese - che aveva lasciato il campo all’intervallo della sfida contro il Genoa a causa di un fastidio muscolare al flessore della coscia - non ci sono lesioni, ma per valutazione del rischio e precauzione si è deciso di fermare il centrocampista: lo staff medico e Conte puntano a recuperarlo al meglio per la sfida di campionato contro la Roma che si giocherà domenica 15 febbraio.
