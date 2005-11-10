Stato di forma: Bologna e Genoa sul podio! Il Como vola anche con la Champions

Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2026/27? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria c'è la Lazio di Gattuso che in questo lasso di tempo ha conquistato solo vittorie. Al secondo posto con quattro successi e un pareggio ecco il Como di Fabregas: nonostante gli impegni in Champions, i lariani in campionato viaggiano con una media da primissimi posti. Poi sul gradino più basso del podio insieme all'Inter di Chivu un paio di sorprese: oltre ai nerazzurri, a conquistare dodici punti negli ultimi cinque turni il Bologna di Palladino e il Genoa di De Rossi.

Deludono Juve e Napoli, peggio l'Atalanta

In fondo a questa graduatoria tre squadre: un pareggio e quattro sconfitte per Sassuolo, Cagliari e Udinese, con Runjaic che dopo l'ultimo ko interno è stato esonerato per far spazio a Paolo Zanetti. Tra le big deludono il Napoli di Allegri e la Juventus di Spalletti: sette punti nelle ultime cinque gare. Peggio l'Atalanta di Maurizio Sarri che ieri ha incassato un 3-0 casalingo contro il Parma e non vince in campionato dallo scorso 12 ottobre. Il Milan di Amorim negli ultimi cinque turni ha conquistato gli stessi punti del Frosinone di Alvini, la Roma ai piedi del podio uno in più. Di seguito il dato.

I punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato

Lazio 15 punti

Como 13

Inter 12

Bologna 12

Genoa 12

Roma 11

Frosinone 10

Milan 10

Torino 9

Napoli 7

Juventus 7

Atalanta 5

Fiorentina 4

Parma 4

Monza 3

Lecce 3

Venezia 3

Cagliari 1

Udinese 1

Sassuolo 1