"Forse gli devo dire di tuffarsi": Thiago Motta si sfoga per un episodio in Cagliari-Juventus

La Juventus si è lasciata alle spalle l'eliminazione dalla Champions League con la ritrovata vittoria sul Cagliari. La 'Signora' ha collezionato 3 punti preziosi contro i rossoblù in Sardegna ieri, piazzandosi così al quarto posto in classifica e in solitaria, con soli otto punti di ritardo sull'Inter nuova capolista del campionato. Ma nel match disputato, Thiago Motta e tutta la panchina bianconera sono rimasti interdetti dall'arbitraggio del direttore di gara Andrea Colombo.

L'accaduto

In particolare per un rigore non fischiato su Dusan Vlahovic, per la spinta a due braccia di Luperto in area di rigore che ha sbilanciato l'attaccante bianconero al momento del tiro in porta a strada spianata. Sembrava solare l'assegnazione del penalty - spiega attentamente Tuttosport -, con i giocatori della Juventus sicuri di quanto visto e il difensore del Cagliari consapevole dell'atto falloso. Ma è stato ancora prima di questo episodio che Thiago Motta, l'allenatore della Juventus, ha perso la testa perché Kolo Muani è rimasto in piedi su una trattenuta.

Lo sfogo

In quel momento il tecnico italo-brasiliano - come riportato dal quotidiano torinese - si è lasciato scappare una frase emblematica: "Io non glielo dico ai miei giocatori di buttarsi per terra, ma forse glielo devo dire". Il riferimento di Motta riguardava l'episodio del 74', quando Kolo Muani, lanciato in profondità, viene trattenuto per la maglia da Yerry Mina: lì il giocatore in prestito dal PSG si è fermato e chiesto all'arbitro di fischiare fallo, senza successo tuttavia.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Al termine del match contro il Cagliari, durante la conferenza stampa, l'allenatore della Juventus ha commentato così il mancato rigore assegnato: "Non l'ho vista. L'arbitro ha fatto un'ottima partita, soprattutto nell'atteggiamento. Colombo sta migliorando tantissimo, ha grande rispetto degli atleti e viene ricambiato. Dusan ha protestato in maniera lieve, perché ha rispetto di quest'arbitro. La spinta l'ho vista da lontano, ma dev'essere il VAR ad intervenire. La cosa più importante è l'andamento della gara".