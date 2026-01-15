Fortini non sta rinnovando con la Fiorentina, c'è anche la Juventus. Che offre Gatti o Rugani

Il rinnovo con la Fiorentina non si è ancora sbloccato e potrebbe anche non succedere, perché sul giovane esterno Niccolò Fortini (19 anni) si stanno iniziando a sommare diverse voci di mercato. Già dall'estate sul conto del laterale classe 2006 dei toscani c'è la Roma attenta, ma adesso si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti anche la Juventus, alla ricerca di un nuovo esterno di fascia da inserire in rosa al posto del deludente Joao Mario, che è invece in uscita.

Della possibilità Fortini per la Juventus scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, spiegando come il dialogo sia stato già avviato e sia facilitato in un certo senso dall'arrivo dell'ex dirigente bianconero Paratici alla Fiorentina. Il classe 2006 della Fiorentina piace molto alla Continassa e, anche in virtù della mancata firma sul nuovo contratto con i toscani (quello attuale scade tra un anno e mezzo, il 30 giugno del 2027) la rosea scrive che di fronte a una proposta da 15 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera dei viola alla cessione.

La valutazione di Fortini non è in discussione, eventualmente la Juventus potrebbe provare a discutere una formula ad hoc per non dover sborsare tutto subito. E spuntano anche delle idee come pedine da utilizzare da contropartita. In particolare vengono fatti i nomi di due difensori centrali, entrambi ai margini con Spalletti: Federico Gatti, che piace molto anche al Milan di Max Allegri, e Daniele Rugani.