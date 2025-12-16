Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa

La Coppa d'Africa che sta per partire metterà in mostra il meglio del calcio continentale. Dall'Italia arriveranno 26 giocatori, di cui 21 dalla Serie A, 4 dalla Serie B e uno dalla Serie C. Una competizione che però avrà grandi stelle provenienti da tutti i principali campionati europei, con alcuni big di calibro mondiale.

Mohamed Salah

Il giocatore del Liverpool è indubbiamente il più atteso. Per il suo status, ma anche per le recenti polemiche col tecnico Reds Arne Slot che lo hanno posto al centro di importanti voci di mercato. In stagione col Liverpool sta sottoperformando, con 5 gol e 4 assist in 20 presenze. Col suo Egitto, Salah ha medie folli: 61 gol in 107 presenze.

Achraf Hakimi

Il padrone di casa, col suo Marocco. L'esterno di proprietà del PSG è alle prese con un infortunio fastidioso alla caviglia, ma il ct Regragui ha scelto di non rinunciarci. Da capire se potrà essere disponibile per l'esordio con le Isole Comore, altrimenti si vedrà più avanti. Col PSG in stagione è a quota 14 presenze con 2 gol e 3 assist, col Marocco sono 88 le presenze con 11 gol all'attivo.

Victor Osimhen

E' iniziata nel migliore dei modi la stagione dell'attaccante ex Napoli col Galatasaray. E inevitabilmente un bomber coi suoi numeri è una delle stelle più attese della competizione. In Turchia sono fin qui 12 i gol nelle 16 presenze complessive. E con la sua Nigeria Osimhen ha numeri da urlo: 46 presenze complessive, 31 gol segnati.

Bryan Mbeumo

Un giocatore pagato oltre 70 milioni in estate dal Manchester United è per forza di cose al centro dei riflettori, in una competizione del genere. E il Camerun spera che possa proseguire nella strada intrapresa a Old Trafford. Con i Red Devils sono 7 gol e un assist in 16 presenze, mentre con la maglia della Nazionale ha collezionato 27 presenze e 7 reti.

Ademola Lookman

Dopo l'inizio di stagione ai margini della rosa dell'Atalanta, il nigeriano si è ripreso il posto. E piano piano sta tornando ai livelli eccezionali a cui ci aveva abituato nelle ultime stagioni. Con la Dea sono arrivati 3 gol e un assist nelle 16 presenze stagionali, con la sua Nigeria i numeri parlano di 34 presenze e 8 gol.