Jacobelli condanna le offese di Allegri a Oriali: "Passi la giacca che vola, non gli insulti volgari"

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, nel suo consueto editoriale della domenica, è tornato anche sul confronto piuttosto accesso avvenuto a bordocampo tra mister Massimiliano Allegri e Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa che si è disputata giovedì a Riad tra il Napoli e il Milan. Questo un estratto della sua analisi, all'indomani dall'ammenda da 10.000 euro comminata al tecnico rossonero:

"Non è dato sapere se Oscar Wilde sia una delle letture preferite di Gabriele Oriali e Massimiliano Allegri. Qualora lo fosse, attingendo ai celebri aforismi dello scrittore irlandese, l’uno troverebbe motivo di conforto e l’altro di frustrazione, dopo tutto quanto di inaccettabile è accaduto al termine di Napoli-Milan, addì 18 dicembre 2025, An-Alwwal Park Stadium, Riad, Arabia Saudita. Perché, passi l’adrenalina, o epinefrina che dir si voglia, schizzante a mille durante la partita e spesso difficile da scaricare subito dopo la fine della partita; passino la tensione nervosa, la giacca che vola, la giugulare che s’ingrossa.

Non possono passare gli insulti volgari, rozzi, triviali, rivolti a un avversario, come le cronache saudite ci hanno raccontato a proposito del comportamento dell’attuale allenatore più vittorioso della Serie A. Ha scritto Wilde: 'Le lodi mi rendono umile ma, quando mi insultano, so di aver toccato le stelle'".