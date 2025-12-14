La San Siro rossonera riabbraccia il suo capitano: oggi il ritorno allo stadio di Baresi

In attesa di capire come andrà il match delle 12.30 contro il Sassuolo, i tifosi del Milan hanno già un motivo per esultare. A San Siro, infatti, oggi è presente Franco Baresi. Il leggendario numero 6 rossonero, nonché vicepresidente onorario del club, torna dunque a sostenere la squadra da vicino a poco più di 4 mesi dall’operazione di asportazione del nodulo polmonare trovato durante dei controlli di routine.

Nei primi giorni d'agosto, l'annuncio dato dal Milan aveva tenuto col fiato sospeso i tifosi rossoneri e in generale tutti gli appassionati di calcio. Per fortuna, il decorso post operatorio è andato nel migliore dei modi. A novembre, Baresi era tornato a pubblicare un post sui social: “Viva la vita”, con il braccio in alto come quando giocava in campo, incassando l’abbraccio di tanti compagni di squadra avuti in carriera.

In seguito ecco il suo ritorno a Casa Milan, in un percorso arrivato alla giornata di oggi in cui l'ex libero anche della Nazionale (vicecampione del mondo nel 1994) ha avuto modo di ricevere l'abbraccio di San Siro.