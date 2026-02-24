Frattesi sbatte contro Haikin, Bodo impenetrabile: l'Inter non va oltre lo 0-0 al 45'

Un primo tempo piuttosto bloccato per il pullman piazzato dal Bodo/Glimt davanti la porta di Haikin, solo Frattesi ha sfiorato per un attimo il gusto del gol senza però andare a segno. Manca precisione dagli attaccanti nerazzurri, si resta 0-0 al termine del primo tempo.

Dimarco e Thuram non sfondano, tutto bloccato

Una partita da dentro-fuori, con l’Inter a caccia serrata di gol per rimontare l’1-3 dell’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo/Glimt. In palio ci sono gli ottavi di finale. I nerazzurri sono partiti subito forte a San Siro, con pazienza nel giropalla e senza cercare subito la profondità, la girata di testa di Pio Esposito a nemmeno una manciata di minuti dall’inizio il primo avvertimento per i norvegesi. Il preludio di un arrembaggio spesso e volentieri a tinte nerazzurre, con gli uomini di Chivu consapevoli di aver bisogno di almeno due gol per portare la partita ai supplementari. Un tentativo improvviso di Dimarco e il bolide di Thuram hanno testato la tenuta della difesa avversaria, ma la compattezza e l’organizzazione del Bodo/Glimt hanno avuto la meglio.

Palla gol per Frattesi, ma l'Inter resta sullo 0-0

Una percussione improvvisa di Bisseck ma soprattutto l’incornata di Frattesi a costringere Haikin alla parata sulla linea, ma il Bodo/Glimt è rimasto a galla. Banda di Knutsen che ha avuto solo una chance di presentarsi dalle parti di Sommer, con una girata di testa di Evjen a impegnare il numero uno dell’Inter. Un episodio al minuto 42 ha visto Barella cascare in area di rigore dopo un batti e ribatti nella centro-destra dell’area dei norvegesi per un tocco avvertito, ma l’arbitro ha lasciato proseguire la partita. Nell’ultimo minuto di recupero nessun sussulto e lo 0-0 ha resistito, con le squadre a rientrare negli spogliatoi. Servirà più di quanto visto nel primo tempo ai nerazzurri per sperare di approdare agli ottavi di Champions League.

