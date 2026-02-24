L'Inter cola a picco: assist di Hauge, Evjen fulmina Sommer. Il Bodo/Glimt fa 2-0

Notte fonda a San Siro per l'Inter, che prende il secondo gol dal Bodo/Glimt. A testa alta e senza paura i norvegesi hanno confezionato un'azione impeccabile per presentarsi alla porta di Sommer con un assist impeccabile di Hauge a pescare Evjen, centrocampista con la maglia 26 che in corsa col destro fulmina il portiere nerazzurro. È 2-0 del Bodo in casa dei nerazzurri, sempre più fuori dalla Champions League.

