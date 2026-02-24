Lazio-Atalanta, boicottaggio totale: in 28mila dicono no alla prelazione per la Coppa Italia
TUTTO mercato WEB
Continua il boicottaggio dei tifosi della Lazio nei confronti della società biancoceleste di Claudio Lotito. L'ultima novità riguarda la Coppa Italia.
Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia che vedrà i capitolini affrontare l'Atalanta di Raffaele Palladino ben 28mila dei 29.918 abbonati stagionali avrebbe deciso di non esercitare di diritto di prelazione sui biglietti messo in vendita per la coppa.
L'ennesimo segnale di un rapporto oramai logoro fra il popolo laziale e l'attuale proprietà. Complice, anche, la difficile stagione sul piano sportivo, con la squadra di Maurizio Sarri attualmente a -11 dalla zona europea.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Serie A
Serie B
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile