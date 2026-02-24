Inter, barlume di speranza: Bastoni la spinge in porta, Bodo/Glimt accorciato 1-2
Un'azione rocambolesca in area di rigore sugli sviluppi di calcio d'angolo e lo stacco di Akanji a pescare sul secondo palo Bonny, che da due passi non ha saputo trovare la rete. Ma su tentativo del francese, Bastoni ha spinto quanto è bastato la palla in porta per accorciare le distanze sul Bodo/Glimt: 1-2 al minuto 76 per l'Inter.
