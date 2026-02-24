Napoli, domani test contro il Giugliano: tornerà a Castel Volturno dopo tre settimane

In vista della sfida di sabato alle 18 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il Napoli ha programmato un allenamento congiunto per la giornata di domani, una prassi ormai consolidata con la settimana tipo. Il centro sportivo partenopeo ospiterà nuovamente il Giugliano che tornerà a Castel Volturno dopo il precedente dello scorso 4 febbraio, quando si era disputato un test congiunto terminato 3-1 con le reti dei brasiliani Giovane e Alisson Santos, appena arrivati dal mercato.