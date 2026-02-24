Napoli, domani test contro il Giugliano: tornerà a Castel Volturno dopo tre settimane
TUTTO mercato WEB
In vista della sfida di sabato alle 18 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il Napoli ha programmato un allenamento congiunto per la giornata di domani, una prassi ormai consolidata con la settimana tipo. Il centro sportivo partenopeo ospiterà nuovamente il Giugliano che tornerà a Castel Volturno dopo il precedente dello scorso 4 febbraio, quando si era disputato un test congiunto terminato 3-1 con le reti dei brasiliani Giovane e Alisson Santos, appena arrivati dal mercato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Serie A
Serie B
Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile