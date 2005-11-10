Frattesi sblocca la partita a Napoli. Lazio in vantaggio dopo 28' ma perde Sutalo
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 13:06Serie A
autore Gaetano Mocciaro
08.11.2026 13:06Serie A
Lazio avanti al "Maradona" al termine di una bella ripartenza finalizzata dal centrocampista al 4° gol stagionale
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Davide Frattesi porta in vantaggio la Lazio al 28'. Grande ripartenza dei biancocelesti con Nuno Tavares che imbecca Noslin sulla sinistra. L'olandese vola sulla fascia, aspetta l'inserimento di Frattesi che brucia Beukema e supera Milinkovic-Savis sul primo palo. Quarto gol in campionato per il centrocampista, che torna alla rete dopo due mesi.
Da segnalare anche l'infortunio muscolare rimediato da Josip Sutalo, che costringe Gattuso al primo cambio: dentro Diogo Leite.
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