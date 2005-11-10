Sampdoria, Mezzotero al centro del progetto: avviati i contatti per il rinnovo fino al 2030
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 13:04Serie B
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08.11.2026 13:04Serie B
La Sampdoria ha avviato i contatti con il padre-agente di Mezzotero per prolungare il contratto in scadenza nel 2028 almeno fino al 2030.
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© foto di Federico Serra
Dopo il gol che ha fissato sul 2-0 il risultato del delicato confronto del Ferraris contro la Virtus Entella, la Sampdoria punta sempre di più su Mezzotero, considerato un profilo importante per il futuro e la crescita del club.
Come riportato da Il Secolo XIX, la società blucerchiata ha già avviato i contatti con il padre del giocatore, che ne cura anche gli interessi da agente, per discutere il rinnovo del contratto. L'attuale accordo scade nel 2028 e l'obiettivo è prolungarlo almeno fino al 2030.
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