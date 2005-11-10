Juventus, le ultime in vista della Fiorentina: problemi per Woltemade, può giocare Zhegrova

Non c'è pace per la Juventus e per Luciano Spalletti, alle prese con l'ennesimo problema fisco di uno dei suoi che rischia di toglierli una pedina preziosa in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina. Per il match del Franchi infatti, il tecnico toscano potrebbe dover essere costretto a rinunciare a Nick Woltemade. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il centravanti tedesco, infatti, è stato messo ko da un'influenza e per questo la sua presenza è a rischio.

Al suo posto Spalletti potrebbe lanciare dal primo minuti Edon Zhegrova, che nel suo anno e mezzo alla Juventus non ha mai giocato finora una gara da titolare in Serie A. A completare il tridente saranno poi Alajbegovic e Kolo Muani, che in assenza del tedesco tornerà a svolgere il ruolo di prima punta.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti confermerà il 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Lucumì. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e McKennie, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia composta da Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti spazio ad Alajbegovic e Zhegrova, che avranno il compito di supportare Kolo Muani, unico riferimento offensivo della squadra bianconera. Recuperato, oltre al già citato McKennie, anche Celik. Out Cambiaso.