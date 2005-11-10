Foggia, Auteri: "Abbiamo iniziato un percorso importante. E sul mercato di gennaio..."

In vista della gara contro il Barletta, il tecnico del Foggia Gaetano Auteri ha commentato: "Le soluzioni comunque le abbiamo. Chiaramente, due giocatori come Berra e Di Pasquale, dal punto di vista dell'esperienza, possono farci perdere qualche lettura del momento che non sempre riesce ad arrivare tempestivamente dalla panchina. Tuttavia, abbiamo alternative e possiamo fare tante cose. Todisco è un giocatore che quel ruolo lo ha già interpretato e sa farlo bene.

Credo che abbiamo cominciato un percorso di lavoro importante. C'è stata una fase iniziale di conoscenza, una fase nella quale abbiamo provato alcune cose e adesso siamo in una fase in cui dobbiamo continuare a sviluppare il nostro lavoro. Noi stiamo lavorando su un'idea e su un progetto nel quale dobbiamo costruire, nell'arco di un biennio, basi solide, non soltanto dal punto di vista societario, ma anche tecnico, per arrivare a un calcio sostenibile.

In genere sono restio a parlare di mercato, figuriamoci di quello di gennaio. Per esperienza so che in Serie C le operazioni effettuate il primo gennaio sono poche. Il mercato dura un mese, durante il quale si giocano quattro o cinque partite, e difficilmente si riesce a intervenire subito con giocatori pronti, disponibili, allenati e adeguati alle proprie esigenze".