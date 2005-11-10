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Fiorentina, le ultime in vista della Juventus: Vanoli recupera Ranieri in difesa

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 13:08Serie A
08.11.2026 13:08Serie A
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Il difensore ha smaltito l'infortunio al piede che lo aveva messo ko contro il Genoa e stasera ci sarà. Resta ancora fuori Atta.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno alla sfida tra la Fiorentina e la Juventus che questa sera al Franchi andrà in scena alle 20:45 e che chiuderà l'undicesima giornata del campionato, mandando la Serie A in pausa per altre due settimane. In casa gigliata, buone notizie per Paolo Vanoli, che recupera un difensore. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, Luca Ranieri ha completamente smaltito l'infortunio ad un piede accusato nella gara contro il Genoa ed è pronto a tornare a disposizione.

La probabile formazione della Fiorentina

Potrebbe essere un copia incolla delle ultime uscite quello che schiererà Vanoli contro la Juventus, con un unico grande dubbio a centrocampo su chi agirà assieme a Ndour e Fagioli, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quella di confermare Brescianini nonostante gli ottimi ingressi di Oulai e Pedro Goncalves al Mapei. Nel resto dei reparti non si cambia. In difesa - nonostante il recupero di Ranieri - la coppia di centrali sarà ancora quella formata da Dragusin e Viery, con Jimenez e Joao Mario sulle fasce a protezione di David De Gea. In attacco nessun dubbio: saranno Mastantuono, Njie e Pellegrino a formare il tridente.

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