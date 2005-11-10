Milan, Camarda scomparso: a gennaio possibile prestito, 4 club hanno bussato alla porta

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe presto tingersi di una nuova maglia, seppur temporaneamente. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan sta valutando con grande attenzione l'ipotesi di cedere in prestito il giovane centravanti durante la prossima sessione invernale di mercato, offrendogli così l'opportunità di trovare la continuità d'impiego necessaria per accelerare il suo percorso di crescita professionale.

Dov'è finito?

Il classe 2008, chiuso nel ruolo di vice-Gonçalo Ramos all'interno della rosa rossonera, ha racimolato finora appena 6 presenze complessive tra campionato ed Europa League, per un minutaggio totale fermo a quota 119 minuti. Troppo poco spazio per mostrare la propria qualità, a discapito di quanto previsto inizialmente da Ruben Amorim nella scelta di tenerlo in rosa.

Chi si è fatto avanti

E quindi? La situazione di stallo ha indotto diversi club tra Serie A e Serie B a muoversi concretamente per sondare il terreno con l'entourage di Camarda, dal Frosinone al Monza, fino a Catanzaro e Pisa che si sono già informate sulla situazione del talento cresciuto nel vivaio del club di via Aldo Rossi. Sicuramente scaldare la panchina non è un'opzione per il resto della stagione.