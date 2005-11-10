Napoli, Milinkovic-Savic: "Bisogna restare uniti, Allegri ci ha detto di restare sereni"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 12:23Serie A
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08.11.2026 12:23Serie A
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Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro la Lazio: "Dobbiamo essere consapevoli che giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi. E dobbiamo fare di tutto per renderli felici".
Cosa vi ha chiesto Allegri?
"Ci ha detto di restare sereni, perché quando lo siamo escono fuori le nostre qualità".
Come si esce da questa situazione?
"Bisogna restare uniti".
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