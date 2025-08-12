TMW Frenata Torino su Oristanio, sondaggi per l'attaccante del Venezia da Bologna e Parma

La pista che poteva portarlo a vestire la maglia del Torino si è raffreddata notevolmente nel corso degli ultimi giorni, ma per Gaetano Oristanio rimane comunque in vista la possibilità di rimanere in Serie A anche nella stagione che va cominciando, nonostante la recente retrocessione in B con il Venezia patita dal guizzante esterno scuola Inter. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, in queste ore si registrano sondaggi di Bologna e Parma per il classe 2002, che sarebbero interessate ad affondare il colpo.

Dove si è fermata la trattativa tra Torino e Venezia per Oristanio. Il principale ostacolo è legato alla formula: i granata spingono per il prestito con diritto di riscatto, mentre i lagunari vorrebbero garanzie economiche più solide, magari attraverso l’obbligo di riscatto. Sembrano essere andati a vuoto, almeno per ora, anche i tentativi della società granata di inserire una contropartita tecnica per il Venezia, nella figura del centrocampista Aaron Ciammaglichella.