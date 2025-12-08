Oristanio sostituito dopo 15 minuti, si infuria e se ne va. Ma non è un caso

Si può aprire il caso Gaetano Oristanio? È una domanda lecita da porsi perché, nel finale di Pisa-Parma, Carlos Cuesta lo ha lanciato nella mischia per un quarto d'ora, dal settantacinquesimo in poi. Peccato che dopo due occasioni importanti per i neroblù, con in particolare Valeri con un grande salvataggio su Nzola, il tecnico spagnolo ha deciso di richiamarlo in panchina. Tempo giocato: un quarto d'ora. Al momento della sostituzione, probabilmente seccato per la scelta tecnica, lo stesso Oristanio ha evitato ulteriori polemiche, ma non è passato dalla panchina.

Così bisognerà capire se questa situazione avrà strascichi a breve giro di posta, ma la sensazione è che sia stata una scelta di campo. Il cambio era puramente difensivo, perché Cuesta ha inserito Lovik, senza togliere peso all'attacco ma solo alla linea di trequartisti. Evidentemente era un assetto che in quel momento non stava funzionando, preferendo correre ai ripari.

Solo cinque le presenze finora per Oristanio, 174 minuti totali, anche a causa di un infortunio. Il possibile riscatto alla fine della stagione per lo stesso trequartista attualmente in prestito dal Venezia, è fissato 8,5 milioni di euro. Nella scorsa annata aveva collezionato 37 partite con la maglia del Venezia, impreziosendo la propria stagione con 3 gol e 3 assist. Proprio per questo Oristanio era finito nel mirino di diversi club di Serie A.