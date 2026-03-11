"Conosco tutto di lui". Solo tre giocatori hanno giocato più di Freuler con Gasperini

“So a memoria come gioca Gasperini, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni”. Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, alla viglia della partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, Remo Freuler ha ricordato il suo rapporto con Gian Piero Gasperini.

Il centrocampista svizzero, oggi al Bologna, è stato uno dei pilastri del ciclo all’Atalanta firmato dal tecnico di Grugliasco, che oggi guida alla Roma. Fino alla cessione al Nottingham Forest, avvenuta nel 2022 per 9 milioni di euro, Freuler è stato un titolare inamovibile della Dea. Ancora oggi, a distanza di quattro anni dalla separazione, resta in assoluto uno dei giocatori più impiegati da Gasp in carriera.

Nello specifico, Freuler ha giocato, agli ordini di Gasperini, un totale di 254 partite, con 20.822 minuti disputati in campo. Venti i gol, ventitré gli assist. Soltanto tre giocatori, tutti riconducibili al ciclo d’oro alla Dea, lo superano: inarrivabile Marten De Roon, peraltro per anni suo dioscuro nel centrocampo nerazzurro, con 358 partite e 29.619 minuti (19 gol, 26 assist). Seguono due difensori: Rafael Toloi (289 presenze, 22.468 minuti, 13 gol e 18 assist) e Berat Djimsiti (284 partite, 22.255 minuti, 10 gol e 10 assist).