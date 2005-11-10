Frosinone, Calò MVP: "Vogliamo entrare nella storia del club"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 21:18Serie A
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29.10.2026 21:18Serie A
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Ecco le dichiarazioni di Giacomo Calò dopo la rotonda vittoria del suo Frosinone sul Lecce ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo fatto tutti una partita incredibile. Non so quanti gol posso segnare, non ho obiettivi e vivo partita per partita senza pressioni. L'obiettivo unico è la salvezza della squadra. Vogliamo entrare nella storia del club, la parte più difficile può essere integrare i nuovi perché qualcuno non parlava italiano. Dobbiamo essere bravi nel lavoro in gruppo".
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