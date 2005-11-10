Frosinone, Alvini: "Oggi abbiamo giocato da squadra. Classifica? Pensiamo alla salvezza"

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Alvini dopo la rotonda vittoria del suo Frosinone sul Lecce ai microfoni di DAZN: "Penso che il calcio sia uno spettacolo, è divertimento nel bene e nel male. Vai allo stadio per divertirti e per fare il massimo: l'allenatore cerca di fare risultato con un percorso per fare bene. Il calcio è lo sport più bello del mondo, se lo spettacolo è piacevole ancora meglio. La fortuna di un allenatore è avere determinati calciatori: in alcune partite c'è bisogno di quell'attitudine di Ghedjemis e Kvernadze oltre a Zerbin e Fini. Oggi il Lecce è venutok con un altro abito quindi si poteva fare fatica a sfruttare le giocate classiche davanti".

Kvernadze ancora protagonista.

"Lui è un giocatore diverso da Kvara. Lui è più fantasista, tenta sempre il dribbling, mentre Kvernadze ha più gamba e lo vedo sempre in palla. Oggi mi piace dare meriti ai ragazzi. Dopo Napoli abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo pensato più all'orto nostro che alla squadra e mi sono arrabbiato. Oggi abbiamo giocato da squadra, il fatto personale non serve in questo calcio qui. L'obiettivo è la salvezza, con 17 punti non ti salvi. Cerchiamo di fare i punti che servono poi chi dice che non guarda la classifica, dice le bugie".